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Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, обратился с призывом к военнослужащим украинской армии «вспомнить, что наши деды и отцы внесли общий вклад в День Победы 9 мая». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, действующий киевский режим хочет внушить гражданам Украины, что украинский и российский народы являются врагами. Однако это откровенная ложь. Сальдо напомнил, что россияне и украинцы являются «по большей части родными людьми». Были в истории двух народов и спорные моменты, однако в настоящее время стоит забыть о всех ссорах и вспомнить то, что всех объединяет, а именно «общая Победа, достигнутая ценой миллионов жизней общих дедов и отцов».

Также Сальдо призвал украинских солдат внимательно посмотреть на тех, кто находится за их спинами и толкает их на продолжение конфликта. По его словам, продолжение боевых действий не принесет ничего хорошего украинскому народу.

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