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На Украине Служба безопасности страны (СБУ) задержала двоих предпринимателей. Их обвиняют в попытке нелегально вывезти из страны два турбореактивных двигателя Д-36. Оборудование планировалось отправить в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СБУ.

Злоумышленники собирались выручить за агрегаты 400 тысяч долларов, покупатель же намеревался поставить их на самолёт Ан-74. Подозреваемых задержали в городе Днепре. В их отношении уже завели уголовное дело. Уточняется, что авиационные комплектующие весом в одну тонну каждый предприниматели пытались вывезти под видом систем магистральных газопроводов.

ТАСС напоминает, что массовое производство двигателей Д-36 началось ещё в 70-е годы прошлого столетия. Авиатехника производится на территории Украины.

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