Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, какие категории граждан Российской Федерации получат прибавки к пенсионным выплатам с 1 мая 2023 года.

По ее словам, с 1 мая будет проведена индексация пенсионных выплат для граждан старше 80 лет. Ежемесячная фиксированная выплата к страховой пенсии для данной категории граждан будет увеличена в два раза и составит 15 134 рубля.

Также доплаты к пенсионным выплатам будут увеличены для работников угольной промышленности и специалистам летных экипажей гражданской авиации. Данные выплаты обусловлены опасными, вредными, напряженными и тяжелыми условиями трудовой деятельности.

Однако сумма ежемесячной доплаты для данной категории граждан, по информации Социального фонда России, рассчитывается в индивидуальном порядке, поскольку зависит от таких факторов, как среднемесячный заработок и продолжительность стажа соответствующей специальности.

В преддверии 78-летия Победы в ВОВ все ветераны, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, получат единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей, а отдельные категории ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающие в Москве, получат выплаты в размере 25, 15 и 10 тысяч рублей соответственно.