ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, какие категории граждан Российской Федерации получат прибавки к пенсионным выплатам с 1 мая 2023 года.

По ее словам, с 1 мая будет проведена индексация пенсионных выплат для граждан старше 80 лет. Ежемесячная фиксированная выплата к страховой пенсии для данной категории граждан будет увеличена в два раза и составит 15 134 рубля.

Также доплаты к пенсионным выплатам будут увеличены для работников угольной промышленности и специалистам летных экипажей гражданской авиации. Данные выплаты обусловлены опасными, вредными, напряженными и тяжелыми условиями трудовой деятельности.

Однако сумма ежемесячной доплаты для данной категории граждан, по информации Социального фонда России, рассчитывается в индивидуальном порядке, поскольку зависит от таких факторов, как среднемесячный заработок и продолжительность стажа соответствующей специальности.

В преддверии 78-летия Победы в ВОВ все ветераны, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, получат единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей, а отдельные категории ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающие в Москве, получат выплаты в размере 25, 15 и 10 тысяч рублей соответственно.

Вам может понравиться

РВ: Колоссальные потери военнослужащих ВСУ показали на Украине благодаря кадрам из Бахмута

Боевики ВСУ сделали видео в стабилизационном пункте 93-й бригады, в котором раненым военным оказывают первую медицинскую помощь. Этой записью они фактически продемонстрировали, какие ужасающие потери несут украинские подразделения. В стабилизационный

«Голос Мордора»: украинский народ предпочел «ездить» на велосипеде с квадратными колесами

Украинский инженер Сергей Гордеев представил свое изобретение – велосипед с квадратными колесами. Он сообщил, что эта техническая новинка символизирует Украину в период с 1991 года. Инженер пояснил, что ездить на

Дроны летели в РФ из гуманитарного коридора, предусмотренного зерновой сделкой

С лета прошлого года по условиям так называемой «зерновой сделки» Украина получила возможность вывозить зерно из своих портов. Однако довольно быстро стало понятно, что Киев пытается ввести Москву в заблуждение,