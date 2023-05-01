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В мае 2023 года вступят в силу сразу несколько новых законов и правил, которые коснуться повседневной жизни большого количества простых россиян.

Первое изменение коснётся плавил выплаты страховой пенсии наличными на дому. Теперь доставкой пенсионных выплат могут заниматься только сотрудники «Почты России», что позволит проводить пенсионные выплаты по всей стране безостановочно. Для пенсионеров, оформивших получение пенсионных выплат на банковские карты, никаких изменений не будет.

С первого мая все осужденные в обязательном порядке будут сдавать образцы своего ДНК. Данное нововведение касается не только лиц, совершивших уголовные преступления, но также и в случае административного ареста. Данная мера должна повысить раскрываемость преступлений.

Также вступило в силу правило, упрощающее получение социальных выплат родственниками участников спецоперации. Теперь справки о смерти военнослужащего могут выдавать не только медицинские организации, но также и другие уполномоченные лица. А в случае отсутствия сведений о местонахождении военнослужащего, отправленного в зону СВО, в течение 6 месяцев, он может быть признан безвестно отсутствующим в судебном порядке.

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