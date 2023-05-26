Взрыв дамбы Карловского водохранилища под Донецком шокировал украинских боевиков. Все дело в том, что по ней проходила дорога, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ, передает портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали запись, на кадрах которой видны остатки разрушенной дамбы. Через нее быстрым потоком хлещет вода. ВСУ не смогут ни восстановить сооружение, ни найти какие-то альтернативы ему из-за сильного течения.

Напомним, ранее ВС РФ подорвали также мост на дороге из Часова Яра в Артемовск, что позволило перекрыть снабжение группировки ВСУ в городе. В настоящий момент он уже находится под контролем российских войск, которые продолжают зачистку, освобождая населенный пункт от мин, иных взрывных устройств, а также от прячущихся украинских боевиков.