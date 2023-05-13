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Засада на авиагруппу спецназа ВВС России была устроена, так как Киев ничего не может поделать с новой тактикой ВС РФ – ударами по военным объектам противника с применением «умных» авиабомб. Портал «Русская весна» напоминает, что всего за сутки ВКС нанесли 145 ударов этими боезарядами, которые украинская ПВО не в состоянии перехватить.

Военные корреспонденты пояснили, что именно из-за использования планирующих бомб противник организовал засаду на самолеты-носители этих боезарядов и вертолеты радиоэлектронной борьбы. Это своеобразная месть, однако в Киеве должны осознавать, что ответного удара ему придется ждать совсем недолго.

Напомним, что в Клинцах Брянской области крушение потерпели два истребителя ВКС и два вертолета Ми-8. По имеющейся на данный момент информации, экипажи всех летательных аппаратов погибли. Однако стоит все же дождаться официального заявления по поводу инцидента от Минобороны РФ.

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