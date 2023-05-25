Украинские боевики превратили британский танк Challenger 2 в бульдозер, чтобы преодолевать “зубы дракона”. Видеозапись тренировок танкистов показал портал “Страна.ua”.

На кадрах можно увидеть, что танк с прикрепленным к передней части ковшом захватывает ним землю вместе с бетонными пирамидками. Они копируют фортификационные сооружения “зубы дракона”, которые российские ВС выстроили вдоль границ освобожденных регионов.

На записи можно заметить, что пирамидки просто стоят на земле, чем и объясняется их быстрый захват ковшом. Не исключено, что такую тактику ВСУ попытаются задействовать и в ходе контрнаступления, однако в условиях боевых действий вряд ли кто-то будет дожидаться, пока “Челленджер 2” расчистит себе путь.