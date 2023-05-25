ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики превратили британский танк Challenger 2 в бульдозер, чтобы преодолевать “зубы дракона”. Видеозапись тренировок танкистов показал портал “Страна.ua”.

На кадрах можно увидеть, что танк с прикрепленным к передней части ковшом захватывает ним землю вместе с бетонными пирамидками. Они копируют фортификационные сооружения “зубы дракона”, которые российские ВС выстроили вдоль границ освобожденных регионов.

На записи можно заметить, что пирамидки просто стоят на земле, чем и объясняется их быстрый захват ковшом. Не исключено, что такую тактику ВСУ попытаются задействовать и в ходе контрнаступления, однако в условиях боевых действий вряд ли кто-то будет дожидаться, пока “Челленджер 2” расчистит себе путь.

Вам может понравиться

Bild: военные учения в Германии должны продемонстрировать России боеготовность НАТО

Военные учения Air Defender 23 направлены не только на то, чтобы улучшить взаимодействие между подразделениями стран НАТО, но и на то, чтобы продемонстрировать России мощь Североатлантического блока. Об этом пишет

GT: альянс России и Китая – геополитический кошмар США

Сотрудничество Москвы и Пекина заставляет нервничать страны Запада. Это выливается в попытки дискредитировать отношения между Россией и Китаем и заявления о том, что Кремль напрямую зависим от правительства КНР. Такое

В Киеве, Харькове и Львовской области прогремели мощные взрывы

В ночь на 25 мая ВС РФ вновь устроили массированную атаку на военные объекты Украины. В некоторых регионах воздушная тревога объявлялась несколько раз. В Киеве мощные взрывы прогремели в пределах