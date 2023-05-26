После уничтожения украинских беспилотников, пытавшихся атаковать российский корабль “Иван Хурс” ВСУ задействовали “психологические войска”, чтобы продолжать нападения на корабль. В СМИ и украинских телеграм-каналах распространяется видео, на котором ликвидация одного из дронов выдается за попадание по кораблю.

Пропагандисты пишут, что беспилотник нанес серьезные повреждения, ударив по корме, а также заявляют, что “есть погибшие”. Однако корабль “Иван Хурс”, который успешно отбился от вражеской атаки, уже вернулся в Севастополь, сообщили военные корреспонденты “Русской весны”.

Целью подобных публикаций “психовойск” ВСУ является введение в заблуждение собственных граждан и западных кураторов, попытка продемонстрировать хоть какие-то успехи при отсутствии реальных достижений.