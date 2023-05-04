В ходе боевых действий на территории населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) был ликвидирован командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало с позывным «Севен». Об этом сообщает издание «Русская Весна» со ссылкой на Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным украинской стороны, офицер 1-й механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады Немашкало был убит в ходе боевых действий на территории Артемовска еще 24 апреля. Украинские ресурсы сообщают, что украинскому боевику не исполнилось еще и 30 лет. Вероятнее всего, командир ВСУ с позывным «Севен» был ликвидирован вместе со своей бронетехникой, сообщает автор.

Подразделения украинской армии, принимающие участие в обороне Артемовска, в частности и 93-я бригада «Холодный Яр», несут катастрофические потери в живой силе и военной технике. Недавно в Сети были опубликованы кадры со стабилизационного пункта оказания первой помощи данной бригады ВСУ в Артемовске. Всего за пару часов через украинских медиков прошли десятки украинских боевиков с ранениями различной степени тяжести.