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Российские бойцы смогли получить плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону укреплённых районов неприятеля на берегу реки Оскол. Издание “Русская Весна” (“РВ”) сообщило, что военные ВС РФ взяли под свой контроль село Масютовка в Харьковской области.

Окопавшегося в Масютовке и окрестностях противника выбивали в том числе и бойцы “Роты Z”. “РВ” уточняет, что она состоит из бывших заключённых. Пятеро военных из этой роты перешли реку Оскол, закидали противника гранатами и удерживали позиции до подхода к селу пехоты. Впоследствии врага выбивали с занятых им позиций в числе прочего и с помощью квадрокоптеров, которые использовались для сброса взрывных устройств и разведки местности.

Село Масютовка сейчас представляет собой руины. Оно находится в низине, которую с расположенных рядом высот контролировали ВСУ. После занятия Масютовки у российских военных появился плацдарм на другом берегу реки Оскол – отмечается в сообщении “Русской Весны”.

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