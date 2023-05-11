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В ночь на 11 мая по всей Украине вновь звучали сирены воздушной тревоги, мощный взрыв зафиксирован в Запорожье, передает портал «Русская весна».

Отдельные источники утверждают, что ракета попала в склад с боеприпасами, которые продолжают детонировать даже спустя несколько часов после атаки. Эту информацию подтвердил глава организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также ракетно-бомбовый удар нанесен по силам противника на Донбассе. Под него попали и Краматорск со Славянском, где базируются крупные подразделения ВСУ, готовящиеся к контрнаступлению. Планирующие авиабомбы и ракеты поражают инфраструктуру украинской армии, лишая ее ресурсов и срывая подготовку.

Также сообщается об ударе по Днепропетровску с применением дронов-камикадзе «Герань-2», которые украинские СМИ по странной традиции называют «Шахидами».

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