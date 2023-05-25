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Российские ВС перешли в наступление на территории ЛНР и вплотную подобрались к Белогоровке, взяв населенный пункт в полукольцо. Их целью является участок трассы, который проходит между Белгоровкой и Серебрянкой и активно используется украинскими ВС.

Наши войска намереваются взять этот участок под огневой контроль, чтобы лишить ВСУ возможности снабжать свои подразделения боеприпасами и оружием. Для этого нужно максимально приблизиться к Северскому Донцу, берег которого пока занимают украинские подразделения.

ВСУ на данном участке линии соприкосновения активно используют беспилотные аппараты, которые не только проводят разведку, но и наносят удары по ВС РФ. Также они корректируют артиллерийский огонь, призванный замедлить продвижение российских подразделений.

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