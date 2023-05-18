Российские силы продолжают перемалывать врага под Артёмовском (Бахмутом). Подчас среди ликвидированных военных на стороне ВСУ попадаются и наёмники. Даже из России. Издание “Русская Весна” сообщает, что во время боёв был уничтожен “предатель-нацист” Дмитрий Авдеев. В телеграм-канале издания приводится также его фотография, взятая из украинских медиа-ресурсов.

Дмитрий Авдеев (позывной “Авдей”) состоял в так называемой Украинской добровольческой армии – нацистском вооружённом формировании, образованном в 2015 году. Под Артёмовском “Авдей” воевал в составе 28-й ОМБр ВСУ. Уточняется, что родом ликвидированный наёмник был из Волгоградской области.

Ранее российские власти сообщали, что в рядах ВСУ воюют тысячи наёмников из 70 стран. В основном, среди “солдат удачи” числились граждане Польши, США, Великобритании и так далее.