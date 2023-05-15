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Украинские боевики, все еще пытающиеся оказывать сопротивление в Бахмуте, выложили видеозапись с обстрелом их позиций зажигательными снарядами. Военнослужащие сообщили, что вынуждены прятаться в подъездах домов, чтобы не попасть под удар ЧВК «Вагнер».

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что «музыкантам» осталось взять последний крупный укрепрайон противника под названием «Гнездо». Именно для этой цели они задействовали реактивные системы залпового огня «Град» и зажигательные боеприпасы.

Боевики ВСУ жалуются, что штурмовики заливают их огнем, уничтожают вооружение и технику, а также не дают покинуть укрытия.

Под удары зажигалками попадают пикапы, оставленные боевиками под открытым небом. Они сразу выгорают дотла, превращаясь в ненужный металлолом. Украинцы жалуются, что так ЧВК «Вагнер» уже уничтожила несколько десятков машин.

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