Киев более 8 лет выстраивал оборону Марьинки и Авдеевки, однако российские ВС медленно, но уверенно взламывают эти «крепости». Осознавая свою неспособность удерживать фланги, ВСУ начали использовать противотанковые мины DM1399, которые запускаются с помощью немецких реактивных систем залпового огня MARS, передает портал «Русская весна».

Украинские боевики понимают, что битва за Авдеевку и Марьинку практически проиграна. Поэтому они стремятся хотя бы замедлить наступление ВС РФ натовскими минами.

По мнению военных корреспондентов, пуски мин из РСЗО компенсируют Киеву практически полное отсутствие либо недостаток техники и тяжелого вооружения. ВСУ намереваются переходить в глухую защиту, для чего регулярно получают новые противотанковые боезаряды натовского образца. Об этом свидетельствуют радиоперехваты переговоров между украинскими военными.