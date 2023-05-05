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Украинские боевики в панике ищут хоть какие-то укрытия в Артемовске, в котором контролируют не более 2 квадратных километров. Они жалуются на существенное увеличение интенсивности артиллерийского огня.

Видеозапись обстрелов показал портал «Русская весна». Военные корреспонденты пояснили, чтобы боевики ищут спасение не только в городской черте, но и в частном секторе за пределами Артемовска. Они попадают под удары, которые наносятся один за другим, практически без перерывов.

Напомним, что ранее военный эксперт Василий Дандыкин предсказал серьезные репутационные потери Киеву и лично президенту Зеленскому, который называл Артемовск городом-крепостью, который не сдастся никогда. Однако сейчас до полного освобождения города остаются считанные дни.

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