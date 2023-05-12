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ВКС России мощными ударами разрушили мост через реку Снов, через который в Брянскую область проникали диверсионно-разведывательные группы Главного управления разведки Украины.

Кадры уничтожения сооружения опубликовал портал «Русская весна». Военные корреспонденты также сообщили, что мост находится рядом с населенным пунктом Карповичи в Черниговской области.

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ через это сооружение проникали на территорию брянского региона, нападали на пограничные посты, а также на близлежащие населенные пункты, пытаясь устраивать провокации.

Ранее ВКС РФ уничтожили мост через реку Судость, также используемый боевиками украинских войск для диверсионных операций.

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