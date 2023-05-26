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В 2016 году Соединенные Штаты приказали Киеву создать так называемый батальон OPFOR, который должен был имитировать действия российских войск. За последние дни поступило несколько сообщений о ликвидации боевиков этого подразделения, передает портал “Русская весна”.

Так, во Львове похоронили Олега Часника, который входил в OPFOR и был уничтожен в боях под Артемовском. Там же ранее ликвидировали и Андрея Коваленко. Он служил под Харьковом, но также принимал участие в боевых действиях в окрестностях Бахмута.

В Соединенных Штатах батальоны OPFOR относятся к элите Вооруженных сил. Они имитируют действия противника и призваны обучить армейские подразделения противодействовать ему. Поэтому в такие отряды набирают только военнослужащих с отличной физической и боевой подготовкой.

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