Портал «Русская весна» сообщил о повышенной активности подразделений ВСУ на всех направлениях. Так, на южном участке линии соприкосновения они все чаще устраивают разведки боем, пытаясь прощупать оборону ВС РФ и найти слабые места в ней.

Также Киев активно занимается «показательными выступления». Он выводит на передний край огромные колонны с личным составом, а также полученную от Запада новейшую боевую технику. Танки, БМП, САУ и бронетранспортеры по замыслу командования ВСУ должны «запугать» российские войска.

Очень активно украинская армия использует артиллерию, к которой, судя по всему, подвезли новые снаряды. Также в небе все чаще появляются не только разведывательные, но еще и ударные беспилотные аппараты, также выступающие одним из инструментов психологического воздействия.