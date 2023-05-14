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Юрий Касьянов, занимавший пост советника при экс-президенте Украины Петре Порошенко, сообщил об уничтожении крупных складов с боеприпасами и вооружением после ударов ВС РФ по Павлограду и Хмельницкому. Он заявил, что эти атаки лишили ВСУ натовского боекомплекта на миллионы долларов.

Касьянов возмутился, что Киев никак не научится распределять получаемые от Североатлантического альянса боевые системы, снаряды и ракеты по большому количеству объектов, а «складывает все яйца в одну корзину».

«Как в Павлограде и Хмельницком…», – уточнил бывший советник главы государства.

Напомним, что после взрыва в Хмельницком 13 мая еще несколько часов происходила детонация боекомплекта. Один из мощнейших взрывов попал на видео, которое опубликовал портал «Русская весна».

Не исключено, что внезапная поездка президента Украины Владимира Зеленского в Италию и Германию сразу после мощных ударов по западным регионам связана с желанием выпросить очередную партию боеприпасов, оружия и техники, чтобы восполнить потери.

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