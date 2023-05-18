Портал «Русская весна» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования ВСУ «Юг» сообщил о попадании российской ракеты «Калибр» по промышленному объекту в Одессе. Также в Сети появились фотографии последствий этой атаки.

На них видно, что в результате мощного взрыва серьезные повреждения получил металлический каркас строения. Также снесено несколько толстых бетонных плит. Здание, судя по всему, не использовалось для како-либо деятельности, но что именно в нем находилось, украинские власти не сообщают.

Напомним, ВСУ часто использует промышленные предприятия, супермаркеты, другие здания гражданской инфраструктуры для хранения оружия, боеприпасов, боевой техники. Не исключено, что именно такой склад находился в Одессе и именно поэтому он попал под удар крылатых ракет «Калибр».