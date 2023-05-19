Украинские боевики в боях за Артемовск активно используют многоэтажные здания, которые служат одновременно и наблюдательными пунктами и мощными оборонительными сооружениями. Однако бойцы ЧВК “Вагнер” справляются с этой проблемой, передает портал “Русская весна”,

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись уничтожения одного из таких укрепрайонов ВСУ, обустроенного в высотном здании. Артиллерийские удары разрушили многоэтажку, уничтожив противника, прячущегося внутри.

Напомним, что ранее основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин сообщал, что на юго-западе Артемовска продолжаются ожесточенные боевые действия. Несмотря на то, что под контролем ВСУ осталось менее 1 процента территории города, они все же не желают сдаваться, поэтому точно сказать, когда Бахмут перейдет под контроль ВС РФ, сейчас невозможно.