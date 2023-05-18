Российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ, которое обстреливало территорию РФ. Уничтожен склад с боеприпасами, кроме того ликвидирована часть украинских военнослужащих. Об этом сообщает издание “Русская весна” (“РВ”). Оно также приводит видеокадры, снятые с места событий беспилотником.

На кадрах видно, как взрывается помещение, в котором, как утверждается, находятся снаряды для военной техники ВСУ. Уточняется, что сам объект располагался на территории Харьковской области. Склад выявили разведчики, после чего передали координаты артиллеристам, которые и нанесли точный удар. При этом отмечается, что помещение с боеприпасами уничтожили мобилизованные граждане.

“РВ” также подчёркивает, что подразделение ВСУ, которое потеряло боеприпасы, занималось тем, что периодически обстреливало территорию находящейся рядом Белгородской области.