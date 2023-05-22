В Херсонской области под удар планирующих бомб попали объекты украинской армии. Портал “Русская весна” уточняет, что атака производилась на крупный пункт базирования подразделений ВСУ в Кизомысе.

“Умные” авиабомбы беспрепятственно достигли целей, эти боезаряды, напомним, украинская ПВО обнаружить и перехватить не может.

Киевские СМИ практически сразу после взрывов начали активно распространять информацию об уничтожении истребителя Су-35 ВКС РФ, однако она не соответствует действительности. Попытка попасть по самолету на самом деле была, но тепловые ловушки, разбросанные во время маневра уклонения, сделали свое дело.

Напомним, в Запорожье ВС РФ отвлекли внимание украинской ПВО дронами-камикадзе “Герань-2”, после чего уничтожили крупные склады с боеприпасами мощным ударом планирующих бомб.