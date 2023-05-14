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ВКС РФ в ночь на 14 мая наносят по военным объектам на Украине удары возмездия. Телеграм-канал «Русская весна» сообщает, что для этого используется стратегическая авиация, а также крылатые ракеты «Калибр», запускаемые кораблями Черноморского флота.

На данный момент имеются сообщения о взрывах на Западной Украине – в Тернополе, Ивано-Франковске и во Львове. Кроме того, поражены объекты на оккупированной Киевом части Херсонской области и в Харькове.

Этот список уже в ближайшее время может быть пополнен, на всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога, по сообщениям ряда источников, ракеты летят в сторону Киева.

Военные корреспонденты сообщают о поражении складов с ГСМ и боеприпасами, которые накапливались на протяжении нескольких месяцев для контрнаступления. Отмечается, что массированная атака является возмездием за удары по Луганску британскими ракетами Storm Shadow 12 и 13 мая, в результате которых повреждены многоквартирные жилые дома.

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