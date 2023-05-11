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В Запорожье и Днепропетровске гремят взрывы и летают «Герани», пишут в социальных сетях и мессенджерах местные жители. Портал «Русская весна» сообщает о новой волне атак на восточные и южные регионы Украины.

Так, жители Днепропетровска слышат характерные звуки «мопедов». Именно так на Украине назвали дроны-камикадзе «Герань», двигатели которых работают практически так же, как и у упомянутого вида транспорта.

В Запорожье раздался взрыв, вызванный ракетным ударом либо планирующей авиабомбой. Представитель областной администрации Владимир Рогов заявляет, что зафиксировано точное попадание по очередном складу с ракетно-артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

Воздушная тревога в ночь на 11 мая была объявлена также в Николаевской и Одесской областях, но сообщений о прилетах из этих регионов не поступало.

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