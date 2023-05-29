В Киеве, Одессе и Кременчуге в ночь на понедельник прогремела целая серия мощных взрывов. Портал “Русская весна” также сообщил о ракетном ударе по Западной Украине.

Военные корреспонденты ссылаются на украинские телеграм-каналы, авторы которых паникуют из-за очередной массированной атаки ВС РФ. Они пишут о пожаре в Одессе, о взрывах в Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях, об угрозе для Винницы из-за запуска ракет “Калибр”,

Украинские власти традиционно объясняют каждый взрыв работой ПВО, а возгорание – “падением обломков”. Можно предсказать, что утром они отчитаются об уничтожении всех ракет, кроме одной, которая успела облететь все регионы и поразить десятки объектов.