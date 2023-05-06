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Российские бойцы приступили к штурму одного из самых мощных и последних укрепрайонов противника в Бахмуте (ранее Артемовск), получивший название «Гнездо». Об этом сообщает портал «Русская весна».

Сообщается, что российские штурмовые группы начали реализацию боевой операции по уничтожению одного из последних укрепленных районов вооруженных сил Украины в Бахмуте.

Военкоры передают с места событий, что боевики украинской армии под натиском российских штурмовых групп вынуждены отступать с ранее занимаемых позиций на западных окраинах города.

При этом украинские военнослужащие после отхода со своих позиций, расположенных в многоквартирных домах, подрывают их с целью замедлить продвижение российских штурмовых групп.

Напомним, что в окрестностях населенного пункта Часов Яр был уничтожен последний мост на «дороге жизни», по которому остатки гарнизона ВС Украины в Бахмуте получали снабжение.

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