На территории Донецкой Народной Республики продолжаются ожесточенные боевые действия российской армии с боевиками киевского режима. Наиболее горячими точками остаются Артёмовск (украинское название Бахмут) и Авдеевка, где противник несет наибольшие потери в личном составе и технике.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщают о ликвидации российскими военнослужащими капитана вооружённых сил Украины и обладателя награды «Железный крест» Бондаренко с позывным «Феникс». Известно, что Бондаренко занимал должность заместителя командира 91-го противотанкового дивизиона ВС Украины.

Авторы канала уточняют, что украинский командир был ликвидирован российскими военнослужащими в окрестностях населенного пункта Новоселка, расположенного на территории Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно о ликвидации в зоне проведения специальной военной операции командира роты 93-й бригады ВС Украины Александра Немашкало в окрестностях Артемовска 24 апреля 2023 года.