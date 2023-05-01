В ночь на первое мая большая часть жителей столицы Украины проснулись от звука мощного взрыва. Подробности ночного обстрела Киева сообщает портал «Русская весна».

Отмечается, что киевляне пытались укрыться на территории станций метрополитена, как только услышали звуки работы систем противовоздушной обороны над небом украинской столицы. Поскольку местные жители прекрасно знают, что работа систем ПВО ВС Украины может привести к серьезным разрушениям жилых домов киевлян.

Пока достоверно неизвестно, какие именно цели стали объектом для атаки российских ракет в Киеве, однако по косвенным признакам можно сделать первые выводы. Утром представительство «Киевводоканала» сообщило, что давление в системе подачи воды в домах киевлян, расположенных на левом берегу, понизилось.

Примечательным является тот факт, что информация о повреждениях насосной станции на Позняках появилась одновременно с заявлением киевских властей о перехвате всех российских ракет и ударных БПЛА.