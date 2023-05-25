Летчик Су-25 ВВС РФ сумел посадить самолет после попадания в него зенитной ракеты. Она спровоцировала пожар в двигателе, но пилот все же дотянул до аэродрома и успешно приземлился, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты рассказали, что самолет был сбит на Запорожском направлении, но в очередной раз продемонстрировал высокую живучесть. Пылающий штурмовик долетел до аэродрома, где пожар был оперативно ликвидирован. Пилот, продемонстрировавший высокое мастерство в экстремальной ситуации, не пострадал. Также на сайте появилось видео происшествия.

Теперь самолету предстоит ремонт, после которого он вновь сможет совершать боевые вылеты и выполнять поставленные задачи.