ВС РФ ликвидировали штаб 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которой президент Украины Владимир Зеленский ранее присвоил название “Эдельвейс”. Портал “Русская весна” рассказал, что это подразделение пыталось атаковать позиции российских сил у населенного пункта Сакко и Ванцетти.

В ответ отряд “Невский” нанес артиллерийский удар по штабу бригады, размещающемуся в районе населенного пункта Зализнянское. Сейчас имеется информация о ликвидации полковника Головатюка, командовавшего 8-м батальоном “Эдельвейса”, в ближайшее время можно ожидать и других некрологов.

Военные корреспонденты также сообщают о ликвидации командира танка Тараса Валило, который также входил в состав 10-й горно-штурмовой бригады. 16 мая он попал под обстрел ВС РФ. В тот же день появились сообщения о скором окружении “Эдельвейса”.