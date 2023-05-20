В ходе боев за Марьинку российские ВС отказались от лобовой атаки. Они продвинулись вперед и начали обходить населенный пункт по южному и северному флангу, чтобы взять боевиков ВСУ в кольцо, передает портал “Русская весна”.

Военные коррреспонденты отмечают, что российские подразделения активизировались на этом направлении. Они провели не менее десяти атак только за минувшие сутки, причем все они оказались удачными и обеспечили продвижение вперед.

Сейчас ВС РФ нацелились на позиции украинской армии в районе населенных пунктов Катериновка и Кураховка, Победа и Острое, Георгиевка и Красногоровка.

Напомним, что 20 мая в полдень Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден от украинских ВС. Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что город находится под контролем России.