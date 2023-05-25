ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС начали масштабное наступление на населенные пункты Ивановское и Хромово под Артемовском (Бахмутом). Это стратегически важные населенные пункты, через которые проходят две “дороги жизни” ВСУ, сообщает портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты напоминают, что одна из дорог соединяет Артемовск с Константиновкой, а другая – с Часовым Яром. В обоих населенных пунктах все еще находятся крупные силы противника, пытающиеся атаковать Бахмут с флангов. Однако делать это им все сложнее из-за высокой активности ВС РФ.

Так, российские войска штурмуют Хромово с востока и северо-востока, нанося сокрушительные удары по ВСУ.

Напомним, что 25 мая ЧВК “Вагнер”, сыгравшая ключевую роль в освобождении Артемовска, начала выход из города. Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

Вам может понравиться

Беженец: ВСУ в Артёмовске бомбили дома местных жителей

Военные украинской армии били по мирным жителям в Артёмовске (Бахмуте). Об этом “Известиям” рассказал беженец из этого города. Видеозапись беседы с мужчиной (его имя не указывается) приводится на сайте издания.

NYT: за атакой беспилотников на Кремль стоит украинская спецслужба

Власти США изменили своё мнение по поводу атаки беспилотников на Кремль, которая состоялась в начале мая этого года. В Вашингтоне склоняются к тому, что акцию устроила одна из украинских спецслужб.

Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет – Дмитрий Песков

В настоящий момент отсутствуют какие-либо предпосылки для мирных переговоров с Украиной. Специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Так Песков ответил на вопрос, какие