Российские ВС начали масштабное наступление на населенные пункты Ивановское и Хромово под Артемовском (Бахмутом). Это стратегически важные населенные пункты, через которые проходят две “дороги жизни” ВСУ, сообщает портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты напоминают, что одна из дорог соединяет Артемовск с Константиновкой, а другая – с Часовым Яром. В обоих населенных пунктах все еще находятся крупные силы противника, пытающиеся атаковать Бахмут с флангов. Однако делать это им все сложнее из-за высокой активности ВС РФ.

Так, российские войска штурмуют Хромово с востока и северо-востока, нанося сокрушительные удары по ВСУ.

Напомним, что 25 мая ЧВК “Вагнер”, сыгравшая ключевую роль в освобождении Артемовска, начала выход из города. Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин.