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Российская авиация и Черноморский флот нанесли удары по складам и прочим объектам ВСУ в Западной Украине.

Для ударов возмездия задействовались стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также крылатые ракеты «Калибр». Взрывы прогремели в Тернополе, где уничтожен крупный склад с ракетно-артиллерийскими боеприпасами, а также во Львове, Ивано-Франковске, Волынской и Ровенской областях.

Под удары попали не только западные регионы. Кроме того, о взрывах сообщали жители Харьковской и Сумской областей. Про объектам ВСУ на их территории атака проводилась с применением планирующих авиабомб. Они же использовались для удара по подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, крупный склад боеприпасов был уничтожен и рано утром в субботу в Хмельницком.

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