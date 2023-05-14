Российская авиация и Черноморский флот нанесли удары по складам и прочим объектам ВСУ в Западной Украине.

Для ударов возмездия задействовались стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также крылатые ракеты «Калибр». Взрывы прогремели в Тернополе, где уничтожен крупный склад с ракетно-артиллерийскими боеприпасами, а также во Львове, Ивано-Франковске, Волынской и Ровенской областях.

Под удары попали не только западные регионы. Кроме того, о взрывах сообщали жители Харьковской и Сумской областей. Про объектам ВСУ на их территории атака проводилась с применением планирующих авиабомб. Они же использовались для удара по подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, крупный склад боеприпасов был уничтожен и рано утром в субботу в Хмельницком.