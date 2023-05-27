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Боевики ВСУ, не успевшие сбежать из Артемовска (Бахмута) пишут, что город вовсе не освобожден, что украинские военные все еще находятся там. Однако в последних боях за город им определенно не везет, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видео, снятое боевиками ВСУ. По нему можно понять, что нацисты прячутся в подвалах разрушенных домов и лишь изредка совершают вылазки, считая это полноценными боевыми действиями.

Напомним, что бойцы ЧВК “Вагнер”, сыгравшие главную роль в освобождении Артемовска, выходят из него. В городе находятся подразделения ВС России, которые проводят зачистку. Они ликвидируют не успевших удрать боевиков противника, осуществляют разминирование, выполняют целый ряд других мероприятий.

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