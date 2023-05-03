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Заявления украинского генерала Александра Сырского о начавшейся контратаке в Артемовске (Бахмуте) не соответствуют действительности. Киев действительно сумел подтянуть в город подкрепление, однако его атакующие действия больше похожи на «тушение пожаров» на отдельных участках серой зоны, пишет портал «Русская весна».

ВСУ попытались вернуть под свой контроль улицу Чайковского. В какой-то момент это им даже удалось, но ненадолго. Мощной контратакой штурмовые группы ЧВК «Вагнер» вернули утраченные позиции буквально через несколько часов.

На улицах Леси Украинки, Осипенко и Победы не изменилось ровным счетом ничего, там продолжаются позиционные бои с переменным успехом. Также ВСУ не удалось продвинуться вперед на улице Александра Матросова. Все попытки установить контроль над новыми территориями для боевиков заканчиваются плачевно, отмечают военные корреспонденты.

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