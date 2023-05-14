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Государство, которое стоит перед угрозой уничтожения или захвата, вполне может применить ядерное оружие. При этом далеко не факт, что эти выльется в мировую войну, так как США и Евросоюз вряд ли станут отвечать атомным ударом из-за страха перед катастрофическими последствиями, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации поясняют, что сейчас психологический барьер для начала ядерной войны уже преодолен. Если РФ в целях самозащиты атакует любую из стран Евросоюза тактическими боезарядами небольшой мощности, ответ вряд ли последует. Соединенные Штаты будут понимать, что в случае ответной атаки по ним прилетит уже стратегическое вооружение, а для Вашингтона нет страны важнее, чем Америка.

Сейчас единственным гарантом безопасности Европы и всего коллективного Запада остается президент РФ Владимир Путин, который демонстрирует чудеса терпения. Он давно получил все основания для ядерного удара по ЕС и США, но при этом не наносит его.

«И за ним вся Россия, которая может обратить весь мир в труху, потому что ей не нужен этот мир без России», – заключают аналитики.

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