ЧВК «Вагнер» зачищают последний укрепрайон вооруженных сил Украины, расположенный в квартале «Самолет» населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показали кадры боевых действий в городе, снятые с разведывательного беспилотника «музыкантов».

На опубликованных кадрах видно, как артиллерия «вагнеровцев» ведет прицельный огонь по оставшимся на западных окраинах многоквартирным зданиям, которые были превращены украинскими боевиками в мощные огневые точки. В городе практически не осталось целых зданий из-за активной работы российской и вражеской артиллерии.

Напомним, что штурмовые подразделения «Гвардии Наступления» вооруженных сил Украины пытаются атаковать позиции российской армии с флангов от населенного пункта Бахмут. Таким образом, командование ВС Украины пытается реализовать операцию по окружению штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте.