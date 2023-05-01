Украинский волонтер на одном из участков линии соприкосновения в Херсонской области снял видео с уничтоженными пусковыми установками советских ЗРК С-300, принадлежащих ВСУ. Запись опубликовал портал «Русская весна»,

На ней автор рассказывает, что российские ВС грамотно использовали несколько беспилотных летательных аппаратов, которые и обнаружили комплексы С-300. Нанесенный следом удар превратил ЗРК в металлолом, а вместе с ними уничтожил и запас боеприпасов к ним. На фоне дефицита средств ПВО даже одна пусковая установка для Киева является весьма существенной потерей.

Напомним, в ночь на 1 мая российские ВС атаковали склады с ракетно-артиллерийскими боеприпасами в Павлограде. По предварительной оценке там уничтожили до 300 тонн ракет и снарядов, в том числе, и натовского образца.