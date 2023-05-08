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Гарнизон ВС Украины в Бахмуте (ранее Артемовск) пытается удержаться на западных окраинах населенного пункта, однако доставка снабжения и боеприпасов по «дороге смерти» сильно осложнена постоянным артиллерийским огнем со стороны российских сил.

Свежие кадры, снятые экипажем украинского пикапа, направляющегося в Бахмут, были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинский военнослужащий показывает груды уничтоженной военной техники ВС Украины, которая не смогла добраться до города из-за плотного артиллерийского огня ВС России.

По словам украинского бойца, на данной дороге, как и в самом городе, погибло огромное количество его сослуживцев. На опубликованном ролике можно увидеть большое количество украинской военной техники, как натовского, так еще и советского производства. В кадр попали остовы танков Т-64БВ, бронетранспортеров, МТ-ЛБ, бронемашин и тягачей БТС-4.

Напомним, что автомобильная дорога, идущая в Бахмут через населенные пункты Ивановское и Красное, находится под огнем российских артиллеристов.

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