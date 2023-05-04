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Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли точный удар авиационными бомбами по военным объектам подразделений украинской армии на Херсонском направлении. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что в районе населенного пункта Берислав, расположенного на правом берегу реки Днепр, российской разведкой были выявлены места хранения горюче-смазочных материалов вооруженных сил Украины и склад с оружием.

В результате точного попадания управляемыми фугасными авиационными бомбами военные объекты украинской армии были полностью уничтожены. На опубликованных кадрах можно увидеть момент попадания бомб по складским помещениям ВСУ.

После уничтожения склада с ГСМ столб густого дыма еще полдня возвышался над населенным пунктом Берислав. ВКС России продолжает наносить массированные удары авиационными бомбами по фронтовым целям ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.

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