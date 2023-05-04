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Бойцы вооруженных сил Украины сняли на видео момент прилета артиллерийского снаряда по своим позициям, расположенным на территории населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как можно увидеть на опубликованном видеоролике, сначала слышен глухой выстрел из артиллерийского орудия где-то вдалеке, после чего в непосредственной близости от места, где была установлена камера, разрывается снаряд. Взрывной волной камеру опрокинуло, а в объектив попали клубы серого дыма и пыли, а также мелкие осколки.

После того, как дым и пыль рассеялись украинские бойцы подобрали камеру и поспешили спуститься в подвал одного из многоэтажных зданий жилого квартала.

Напомним, что гарнизон ВСУ продолжает удерживать позиции на западных окраинах населенного пункта Артемовск, расположенных в районе с многоэтажной застройкой, где каждое здание было превращено украинскими военными в мощный опорный пункт.

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