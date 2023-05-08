В Бахмуте (ранее Артемовск) и его окрестностях проходят наиболее ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» при поддержке подразделений ВДВ ВС России продолжают выдавливать противника с западных окраин населенного пункта.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры боевых действий, снятые нашлемной камерой одного из бойцов украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная террористическая организация в России).

На кадрах видно, как украинские бойцы пытаются вести ответный огонь в сторону штурмовых групп ЧВК «Вагнер», но один из украинских боевиков получает осколочное ранение в голову. Его сослуживец пытается оказать ему первую помощь на месте. Однако эвакуировать боевика из окопа в безопасное место не представляется возможным из-за шквального огня со стороны российских сил.

Подразделения ВС Украины несут огромные потери в боях за Бахмут, поскольку все дороги, ведущие в населенный пункт, находятся под огневым контролем российской артиллерии. Поэтому при эвакуации раненых большая часть бронемашин уничтожается.