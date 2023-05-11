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Боевики ВСУ снова получили доступ к трассе, соединяющей Часов Яр с Артемовском (Бахмутом). Этого локального успеха им удалось добиться в результате контратакующих действий, вынудивших подразделения ЧВК «Вагнер» отступить от «дороги жизни», передает портал «Русская весна».

«Вагнеровцы» успешно действуют в самом городе. Они продолжают продвигаться вперед, устанавливая контроль над новыми укрепрайонами. До полного освобождения города осталось пройти чуть больше 700 метров.

Однако нельзя не отметить, что ВСУ добиваются мелких успехов при переходе в контрнаступление. Они компенсируют потери территории в Бахмуте ударами по близлежащим населенным пунктам. Так, военные корреспонденты сообщают, что противник продвинулся вперед на 650 метров неподалеку от населенного пункта Богдановка.

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