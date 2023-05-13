В боях за Артемовск (Бахмут) бойцы ЧВК «Вагнер» успешно уничтожают танки и боевые машины пехоты, принадлежащие ВСУ. Соответствующее видео опубликовал портал «Русская весна».

На записи видно, как артиллеристы наводят орудия на украинские танки, ориентируясь на координаты, передаваемые оператором беспилотного аппарата «Орлан-10».

После этого они наносят удар по противнику, а разведывательный дрон фиксирует успешно поражение целей.

Военные корреспонденты сообщают, что для уничтожения бронетехники ВСУ «вагнеровцы» задействуют снаряды «Краснополь», обеспечивающие высокую точность и гарантированное поражение целей.

Напомним, что ВС РФ для поражения вражеских САУ и буксируемых артиллерийских орудий все чаще задействуют дроны-камикадзе “Ланцет”, показывающие высокую эффективность на поле боя.