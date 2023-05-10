6-й батальон 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса одержал сложную победу в боях за населенный пункт Каменка под Авдеевкой. Сейчас село полностью зачищено от противника, а его окрестности завалены трупами боевиков ВСУ, а также грудами техники и вооружения.

Портал «Русская весна» сообщает, что за населенный пункт Каменка несколько месяцев подряд шли ожесточенные бои. Однако сейчас он находится под полным контролем Армейского корпуса, батальоном которого командует Герой ДНР с позывным «Злой».

Боевики ВСУ, которым удалось уцелеть в ходе боевых действий, были вынуждены отступить далеко в западном направлении. На позициях, брошенных противником, бойцы находят средства связи и натовское оружие, другие трофеи, отмечают военные корреспонденты.