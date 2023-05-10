ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

6-й батальон 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса одержал сложную победу в боях за населенный пункт Каменка под Авдеевкой. Сейчас село полностью зачищено от противника, а его окрестности завалены трупами боевиков ВСУ, а также грудами техники и вооружения.

Портал «Русская весна» сообщает, что за населенный пункт Каменка несколько месяцев подряд шли ожесточенные бои. Однако сейчас он находится под полным контролем Армейского корпуса, батальоном которого командует Герой ДНР с позывным «Злой».

Боевики ВСУ, которым удалось уцелеть в ходе боевых действий, были вынуждены отступить далеко в западном направлении. На позициях, брошенных противником, бойцы находят средства связи и натовское оружие, другие трофеи, отмечают военные корреспонденты.

Вам может понравиться

Глава Николаевской области Ким заявил о возвращении в регион большей части населения

В населенные пункты, расположенные на территории Николаевской области, вернулась большая часть населения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на заявление главы региона Виталия Кима. По его словам, в

Le Figaro: Россия применила на Украине технологически революционный танк «Армата»

Массовое появление на линии соприкосновения на Украине российских танков Т-14 «Армата» станет серьезной проблемой для Запада. Уже сейчас известно, что характеристики этих боевых машин существенно превосходят параметры натовских «Челленджеров», «Абрамсов»

Западные СМИ: в ВВС Швеции возник кадровый кризис

Многие западные издания сообщают, что в Швеции не хватает военных летчиков для укомплектования штата королевских ВВС. Шведское издание Dagens Nyheter сообщило, что больше половины пилотов решили покинуть службу. Отмечается, что