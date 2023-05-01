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В ночь на первое мая Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по железнодорожному узлу и складу с боеприпасами, расположенному на территории Павлограда в Днепропетровской области.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры, снятые очевидцами, сразу после ракетного удара. На опубликованных кадрах можно услышать голоса нескольких молодых людей, которые озвучивают различные версии причин взрыва.

Благодаря кадрам взрыва, снятых местными жителями, можно понять масштабы пораженной цели в Павлограде. Мощность взрыва была настолько сильной, что вспышка смогла полностью осветить ночное небо, а взрывная волна, также попавшая в кадр, пронеслась рядом с оператором, который от страха лег на землю.

Судя по всему, в Павлограде был поражен склад с боеприпасами украинской армии, поскольку после попадания российской ракеты были слышны звуки детонации.

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