Украина продолжает утверждать, что с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным все в порядке, а все заявления о его ранении не соответствуют действительности. Но чтобы доказать это, она использует совсем уж примитивные методы.

Так, советник командования ВСУ Алена Шевцова выложила в Сеть фотографии с Залужным, якобы сделанные уже после предположительной даты его ранения. Однако пользователи интернета мгновенно выявили подделку.

Они обратили внимание на дату, написанную от руки на фото – 27 апреля. Главком ВСУ, напомним, перестал появляться на публике уже в начале мая. Кроме того, на якобы новых фото и Залужный, и Шевцова оказались в той же одежде, что и на снимках, сделанных 2 мая.

Советница попыталась все же продолжать фальсификацию, для чего удалила старые фотографии. Но и этот ее шаг не остался незамеченным пользователями, которые, перефразировав известное высказывание экс-советника главы ОП Арестовича, написали, что “фоток с Залужным” осталось на 2-3 дня”.