4-я бригада группировки войск «Юг» успешно отработала артиллерией по позициям противника на Северском направлении.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи ударов по ВСУ. Военные корреспонденты отмечают, что вражеские позиции были обнаружены с беспилотного аппарата, который и корректировал артиллерийский огонь. Также дрон зафиксировал точное попадание по целям.

На кадрах хорошо видно, что снаряды ложатся точно в окопы украинских военных. На местах попаданий поднимаются столбы дыма и огня. По словам авторов публикации, в результате атаки уничтожено не менее 7 военнослужащих ВСУ, находившихся на позициях и пытавшихся отстреливаться.

Напомним, что Северск может стать следующей целью ВС РФ после освобождения Артемовска.